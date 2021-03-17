Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания

Трое молодых людей напали на водителя трамвая в Екатеринбурге и избили его. Причиной конфликта стало якобы сделанное замечание, которое сделал им водитель за пинок вагона.

Нападавшие повредили мужчине руку и пробили голову трамвайным ломиком. У него диагностирована черепно-мозговая травма, пишет E1. После происшествия вагон был отправлен в парк, а водитель — госпитализирован. В УМВД Екатеринбурга пояснили, что в дежурную часть были доставлены трое молодых людей с признаками опьянения. Двоим из них 22 года, а третьему — 16 лет. Свою вину они не отрицают. На данный момент выявляются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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