Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания

Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания

Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Трое молодых людей напали на водителя трамвая в Екатеринбурге и избили его. Причиной конфликта стало якобы сделанное замечание, которое сделал им водитель за пинок вагона.

Нападавшие повредили мужчине руку и пробили голову трамвайным ломиком. У него диагностирована черепно-мозговая травма, пишет E1.

После происшествия вагон был отправлен в парк, а водитель — госпитализирован.

В УМВД Екатеринбурга пояснили, что в дежурную часть были доставлены трое молодых людей с признаками опьянения. Двоим из них 22 года, а третьему — 16 лет. Свою вину они не отрицают.

На данный момент выявляются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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трамвайизбиениенападениеЕкатеринбург
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