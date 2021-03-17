Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания

Нападавшие повредили мужчине руку и пробили голову трамвайным ломиком. У него диагностирована черепно-мозговая травма, пишет E1.
После происшествия вагон был отправлен в парк, а водитель — госпитализирован.
В УМВД Екатеринбурга пояснили, что в дежурную часть были доставлены трое молодых людей с признаками опьянения. Двоим из них 22 года, а третьему — 16 лет. Свою вину они не отрицают.
На данный момент выявляются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.