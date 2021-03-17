Квартирант попал в больницу из-за пожара в центре Нижнего Тагила

Происшествие случилось 16 марта. В 21.35 на пульт оператора поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже пятиэтажного дома на улице Вязовская. На площади шесть квадратных метров загорелось имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
К месту происшествия были направлены три пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС. По лестничным клетках были эвакуированы 15 жильцов, их них трое — дети. Один человек был выведен с использованием спасательной маски. При пожаре пострадал один человек. Мужчина 1982 года снимал квартиру. Его обнаружили спасатели и передали «скорой». Пострадавший с отравлением продуктами горения был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Предварительной причиной пожара установлена аварийная работа электрооборудования — в ванной загоревшейся квартиры спасатели нашли включенной в розетку стиральную машину. Открытое горение спасатели ликвидировали к 21.56. Еще более получаса пожарные разбирали сгоревшие конструкции и занимались проливкой.
Напомним, 16 марта в Нижнем Тагиле сгорел цех по производству гробов. На площади 150 квадратных метров сгорели стены и кровля здания, произведенная продукция и оборудование. Сотрудники цеха под утро обнаружили, что у печной трубы тлеет потолок. Своими силами они не смогли справиться с огнём и вызвали пожарных, когда уже упустили возгорание. Пострадавших нет.