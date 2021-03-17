Открыл газовые горелки: екатеринбуржец угрожал взорвать свою квартиру

Мужчина угрожал взорвать свою квартиру в Екатеринбурге на улице Татищева, 70. Он открыл краники всех горелок плиты и духового шкафа.

Вечером 16 марта в пятиэтажку немедленно выехали представители спецслужб Екатеринбурга. Аварийная бригада перекрыла газ в подъезде и установила заглушку. Уровень загазованности превышал 1%, поэтому все жильцы подъезда были эвакуированы, пишет Е1 со ссылкой на «Екатеринбурггаз». Мужчину отправили в психиатрическую больницу. Работников аварийной газовой службы за оперативную работу было решено премировать. Напомним, в конце февраля в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа в суши-баре, который располагался в многоэтажном жилом доме. Из-за ЧП обрушилась часть здания. Обрушилась часть здания: в Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ

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