Открыл газовые горелки: екатеринбуржец угрожал взорвать свою квартиру

Открыл газовые горелки: екатеринбуржец угрожал взорвать свою квартиру

Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина угрожал взорвать свою квартиру в Екатеринбурге на улице Татищева, 70. Он открыл краники всех горелок плиты и духового шкафа.

Вечером 16 марта в пятиэтажку немедленно выехали представители спецслужб Екатеринбурга. Аварийная бригада перекрыла газ в подъезде и установила заглушку. Уровень загазованности превышал 1%, поэтому все жильцы подъезда были эвакуированы, пишет Е1 со ссылкой на «Екатеринбурггаз».

Мужчину отправили в психиатрическую больницу. Работников аварийной газовой службы за оперативную работу было решено премировать.

Напомним, в конце февраля в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа в суши-баре, который располагался в многоэтажном жилом доме. Из-за ЧП обрушилась часть здания.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
взрывГАЗмногоэтажный домЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы