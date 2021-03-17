Почти четыре месяца разыскивается пропавший 19-летний парень из Екатеринбурга

Напомним, 12 марта В Екатеринбурге из центра социальной помощи семье и детям в Чкаловском районе 10 марта сбежали шесть воспитанников. Сначала на их поиски ориентировали только один отдел полиции. Однако к утру 11 марта сбежавшие в учреждение не вернулись, теперь их поисками сейчас занимаются все отделы полиции Екатеринбурга. Периодически подростки выходят на связь. На побег они решились, чтобы «развлечься».