Почти четыре месяца разыскивается пропавший 19-летний парень из Екатеринбурга

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поисками Александра Бутова. Молодой человек 2000 года рождения вышел из дома 27 ноября 2020 года и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 181 сантиметр, обычное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные джинсы, ботинки и шапку. При себе имел рюкзак. Отмечается, что Александр носит очки.
По факту пропажи молодого человека было написано заявление в правоохранительные органы, рассказал редакции TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полковник Горелых отметил, что розыском занимаются правоохранители из полицейского отдела № 8 по Екатеринбургу.
Напомним, 12 марта В Екатеринбурге из центра социальной помощи семье и детям в Чкаловском районе 10 марта сбежали шесть воспитанников. Сначала на их поиски ориентировали только один отдел полиции. Однако к утру 11 марта сбежавшие в учреждение не вернулись, теперь их поисками сейчас занимаются все отделы полиции Екатеринбурга. Периодически подростки выходят на связь. На побег они решились, чтобы «развлечься».