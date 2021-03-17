Расстрелявшему семью из-за наслества уральцу грозит пожизненное

Расстрелявшему семью из-за наслества уральцу грозит пожизненное

Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: «КП-Екатеринбург»
Обвиняемому в убийстве семьи из трех человек в деревне Свердловской области Денису Сабурову грозит пожизненный срок.

Происшествие случилось летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой на Среднем Урале. Мужчине вменяется расстрел семьи своего старшего брата из-за наследства, пишет «КП-Екатеринбург».

По версии следствия, Сабуров провел подготовку к преступлению. Он попросил друга отвезти его в лес, чтобы отдохнуть в палатке. Вместо этого, он наблюдал за домом своего брата. Около трех часов ночи он вошел в дом и из пистолета выстрелом в голову убил своего брата, его жену. Кроме того он выстрелил в их дочь, свою племянницу. Она позже скончалась в больнице.

Сначала Сабурова признали невменяемым, но родственники добились повторной экспертизы, которая установила, что обвиняемый осознавал свои действия.

Кроме того, мужчину обвиняют в оставлении ребенка в опасности. После расстрела семьи в доме, рядом с окровавленной мамой, осталась лежать новорожденная дочь. Сам Сабуров заявил, что малышке ничего не угрожало, так как он уходя закрыл дверь и в доме было тепло.

19 марта дело будет рассмотрено Свердловским областным судом. Государственный обвинитель запросил для обвиняемого пожизненное заключение.

Напомним, 4 марта сообщалось, как подросток из Перми рассказал, зачем убил семью топором. По словам обвиняемого, причиной стали семейные конфликты. Он убил отца, мать и свою сестру 2 марта.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудубийствосемьяпожизненное заключениевыстрел
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы