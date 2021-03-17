Расстрелявшему семью из-за наслества уральцу грозит пожизненное

По версии следствия, Сабуров провел подготовку к преступлению. Он попросил друга отвезти его в лес, чтобы отдохнуть в палатке. Вместо этого, он наблюдал за домом своего брата. Около трех часов ночи он вошел в дом и из пистолета выстрелом в голову убил своего брата, его жену. Кроме того он выстрелил в их дочь, свою племянницу. Она позже скончалась в больнице.