Расстрелявшему семью из-за наслества уральцу грозит пожизненное

Происшествие случилось летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой на Среднем Урале. Мужчине вменяется расстрел семьи своего старшего брата из-за наследства, пишет «КП-Екатеринбург».
По версии следствия, Сабуров провел подготовку к преступлению. Он попросил друга отвезти его в лес, чтобы отдохнуть в палатке. Вместо этого, он наблюдал за домом своего брата. Около трех часов ночи он вошел в дом и из пистолета выстрелом в голову убил своего брата, его жену. Кроме того он выстрелил в их дочь, свою племянницу. Она позже скончалась в больнице.
Сначала Сабурова признали невменяемым, но родственники добились повторной экспертизы, которая установила, что обвиняемый осознавал свои действия.
Кроме того, мужчину обвиняют в оставлении ребенка в опасности. После расстрела семьи в доме, рядом с окровавленной мамой, осталась лежать новорожденная дочь. Сам Сабуров заявил, что малышке ничего не угрожало, так как он уходя закрыл дверь и в доме было тепло.
19 марта дело будет рассмотрено Свердловским областным судом. Государственный обвинитель запросил для обвиняемого пожизненное заключение.
Напомним, 4 марта сообщалось, как подросток из Перми рассказал, зачем убил семью топором. По словам обвиняемого, причиной стали семейные конфликты. Он убил отца, мать и свою сестру 2 марта.