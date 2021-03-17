Трамваи встали на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Вагоны встали утром 17 марта от Драмтеатра до улицы Островского. В диспетчерской рассказали, что произошла поломка нового вагона.
У разных моделей трамвая свои особенности. Что-то произошло с новым вагоном, была вызвана бригада ремонтников, рассказали редакции.
На снимке видно, как человек что-то делает в районе колесной пары нового трамвая.
Отмечается, что поломку удалось устранить в течение 32 минут. В настоящий момент движение трамваев восстановлено.
Напомним, в январе 2021 года из-за морозов в Нижнем Тагиле неоднократно вставали трамваи. Из-за пробуксовки колес состав не мог двигаться. Из-за этого было принято решение перевести транспорт на круглосуточный режим работы.