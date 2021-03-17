В федеральный розыск объявлена виновница в смертельном ДТП под Екатеринбургом

Виновница в смертельном ДТП на ЕКАД объявлена в федеральный розыск. Она не смогла оспорить приговор за смертельную аварию в пьяном виде и ударилась в бега.

Происшествие случилось летом 2019 года. В результате ДТП на ЕКАД в больнице скончался 27-летний пассажир автомобиля, а также травмы получила подруга осужденной — у нее диагностированы травмы ребер, живота и позвоночника. Транспортное средство было арендовано в каршеринговой компании. Известно, девушка пила пиво на вечеринке, перед тем как сесть за руль, пишет E1. В суде водитель не признала, что была в состоянии опьянения. По её словам, она уже протрезвела, когда села за руль. Однако суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. Фото: ГУ МВД по Свердловской области Осужденная не согласилась с приговором и обжаловала его в Свердловском областном суде, но на заседание не явилась и скрылась от суда. Правоохранители объявили её в федеральный розыск. Напомним, 21-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП на Красном Камне в Нижнем Тагиле, предстанет перед судом. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УКРФ) и нарушений ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. ДТП произошло 3 октября 2020 года на перекрестке улиц Пархоменко и победы. Водитель ВАЗ–21093 выехал на красный свет и столкнулся с Daewoo Nexia. Затем отечественная легковушка снесла металлическое ограждение и наехала на трех пешеходов на тротуаре. В аварии пострадали шесть человек, позже одна из женщин-пешеходов скончалась в больнице от полученных травм. Обвиняемый в смертельном ДТП у Красногвардейца тагильчанин предстанет перед судом

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