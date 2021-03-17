В группе по обращению с ТКО в Свердловской области произошли кадровые перестановки

Из рабочей группы по обращению с ТКО в Свердловской области были исключены глава Екатеринбурга Алексей Орлов и скончавшийся министр АПК Дмитрий Дегтярёв.

Вместо Алексея Орлова и Дмитрия Дегтярёва назначены первый заместитель губернатора Александр Высокинский и министр АПК Артем Бахтерев. Указ подписал 12 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контроль за исполнением возложен на первого вице-губернатора Александра Высокинского. Напомним, 26 февраля сообщалось, что первым заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова станет Игорь Сутягин. С 2018 года он занимал должность заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам управления имуществом. Да этого он четыре года, с 2014 по 2018 год, являлся замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Первым заместителем мэра Екатеринбурга станет Игорь Сутягин

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