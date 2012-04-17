Два ребенка пострадали в Нижнем Тагиле по халатности родителей

Отец девочки в момент происшествия спал после работы, а мать находилась вдругой комнате. Ребёнок вышел на балкон, где был вывешен ковер,перекинутый через перила. По нему-то девочка и забралась на край, послечего сорвалась вниз. По счастливой случайности под балконом не оказалосьоткрытых участков асфальта и малышка упала в кусты. Сейчас ребенокнаходится в больнице с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.Переломов у девочки нет.

В это же время в больницу был доставлен5-летний мальчик с пулевым ранением в голову. Как рассказали впресс-службе нижнетагильского управления МВД, отец ребенка вечеромзаехал на автомойку, взяв с собой сына. Между сиденьями автомобиля лежалтравматический пистолет «ОСА». Пока отец семейства открывал ворота,чтобы выехать с мойки, ребенок взял оружие и выстрелил себе в голову.Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Отца, которыйнарушил правила хранения оружия, ждет наказание.