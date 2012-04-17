Тагильчанин пытался вероломно похитить палку колбасы и банку кофе из магазина «Монетка»

Группа немедленного реагирования прибыла на место происшествия по сообщению сотрудников магазина. При задержании у злоумышленника из-за пазухи выпала на асфальт палка колбасы, которую он успел поднять и попытался убежать от преследования. При личном досмотре мужчины, который оказался жителем поселка Северный, правоохранители нашли еще и банку кофе.

По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, в дежурной части отдела полиции № 17 мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он пояснил полицейским, что при себе у него не было денег, когда шёл в магазин заранее знал, что попытается вынести товар мимо кассы.

Задержанный ведёт антиобщественный образ жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и убийство по неосторожности, употребляет наркотические средства рассказал оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» Сергей Волошин.

Не исключено, что мужчина и ранее совершал подобные кражи из продовольственных магазинов города. В настоящее время по данному факту проводится проверка и принимается решение по возбуждению уголовного дела.

Фото с сайта Нижнетагильского УМВД.