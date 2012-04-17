В Свердловской области зарегистрированы первые лесные пожары

В обращении к жителям Свердловской области МЧС напоминает, что в леснойзоне не следует разводить костры и выжигать траву. Выезжая на загородныйпикник, нужно предусмотреть, чтобы мангал с углями для приготовленияшашлыков находился на высоте 20 см от земли. Бутылки или осколкистекла могут стать зажигательными линзами, поэтому их нельзя оставлятьна освещаемых солнцем местах. Садоводам рекомендовано не сжигать мусор, а закладывать его в компостные ямы.