Жительница Нижней Салды варила дезоморфин в присутствии семи своих детей
32-летняя жительница Нижней Салды изготавливала и употребляла наркотическое средство дезоморфин в присутствии семерых детей. Итогом прокурорской проверки стало уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Выяснилось, что женщину уже судили за то, что она не занималась воспитанием малышей. Но исправляться она не думала.
С ноября 2011 года по настоящее время, в нарушение требований ст. 63 Семейного кодекса РФ, она не исполняла своих родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
При детях она готовила наркотик. При изготовлении использовались различные токсичные препараты, такие как бензин и ацетон. Ребята вдыхали токсические вещества, что отрицательно сказывалось на их здоровье, кроме того в любой момент мог произойти пожар, так как эти препараты огнеопасны. Также в доме проверяющие обнаружили неисправную печь, при топке которой весь дым поступал внутрь помещения, что также представляло опасность для жизни детей.
В поисках наркотика мать часто оставляла своих семерых детей без присмотра. Они сидели голодные и не получали необходимой медпомощи. В доме для детей имелось лишь два спальных места, остальные спали на полу, без постельного белья. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Нижней Салды.