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Жительница Нижней Салды варила дезоморфин в присутствии семи своих детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Нижней Салды варила дезоморфин в присутствии семи своих детей

17 апреля 2012, 12:29ПроисшествияВалерия Лошкарева
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