Жительница Нижней Салды варила дезоморфин в присутствии семи своих детей

С ноября 2011 года по настоящее время, в нарушение требований ст. 63 Семейного кодекса РФ, она не исполняла своих родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

При детях она готовила наркотик. При изготовлении использовались различные токсичные препараты, такие как бензин и ацетон. Ребята вдыхали токсические вещества, что отрицательно сказывалось на их здоровье, кроме того в любой момент мог произойти пожар, так как эти препараты огнеопасны. Также в доме проверяющие обнаружили неисправную печь, при топке которой весь дым поступал внутрь помещения, что также представляло опасность для жизни детей.