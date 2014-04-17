В Нижнем Тагиле у налоговой инспекции обнаружили подозрительную сумку (ФОТО)

По словам Игоря, тагильчане обнаружили сумку без присмотра. Некоторое время назад у инспекции работали специализированные службы - полиция, ОМОН, взрывотехники, пожарная.

Городской портал TagilCity.ru обратился в пресс-службу МВД Нижнего Тагила за более подробной информацией, где информацию подтвердили. Речь идет о неопознанной сумке. Все необходимые работы по оцеплению территории уже выполнены.