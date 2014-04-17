В Нижнем Тагиле у налоговой инспекции обнаружили подозрительную сумку (ФОТО)
17 апреля 2014, 19:10Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Игорь, рассказавший о том, что в Нижнем Тагиле у Налоговой был обнаружен подозрительный предмет.
По словам Игоря, тагильчане обнаружили сумку без присмотра. Некоторое время назад у инспекции работали специализированные службы - полиция, ОМОН, взрывотехники, пожарная.
Городской портал TagilCity.ru обратился в пресс-службу МВД Нижнего Тагила за более подробной информацией, где информацию подтвердили. Речь идет о неопознанной сумке. Все необходимые работы по оцеплению территории уже выполнены.
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