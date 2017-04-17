30-летняя жительница Верхней Пышмы пропала при загадочных обстоятельствах (ФОТО)
17 апреля 2017, 12:10Происшествия
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В Верхней Пышме пропала местная жительница. В подвале одного из домов были обнаружены окровавленный воротник и сумка пропавшей молодой мамы. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Вечером 15 апреля в Верхней Пышме женщина пошла в гости к подруге и не вернулась. Как рассказал полиции ее супруг, жена никогда не уходила надолго. Подруга, к которой отправилась женщина, проживает недалеко от их дома, но до нее пропавшая не дошла.
О местонахождении Ирины ничего неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения. Поиски пропавшей продолжаются. В них участвуют близкие молодой мамы и волонтеры, об этом сообщает информационное агентство «Новости УрФО». У женщины имеется 5-летний ребенок.
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Фото: Е1.RU
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