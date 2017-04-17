30-летняя жительница Верхней Пышмы пропала при загадочных обстоятельствах (ФОТО)

Вечером 15 апреля в Верхней Пышме женщина пошла в гости к подруге и не вернулась. Как рассказал полиции ее супруг, жена никогда не уходила надолго. Подруга, к которой отправилась женщина, проживает недалеко от их дома, но до нее пропавшая не дошла.