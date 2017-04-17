Автовандализм обретает массовый характер в Нижнем Тагиле: автолюбители Выи жалуются в полицию (ФОТО)

Автолюбители ул. Выйская сообщили редакции портала TagilCity.ru о причинении ущерба нескольким автомобилям во дворах домов.

В ночь с 14 на 15 апреля во дворах домов по улице Выйская 54 и 56 ночью были испорчены желтой и серебристой краской припаркованные автомобили жильцов. Написано массовое заявление в полицию сообщил журналистам TagilCity.ru пострадавший - Константин.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что от жителей Выи поступило несколько звонков в полицию с жалобой на вандализм. По информации правоохранителей, от действий автовандалов пострадало порядка 20 машин.

В полицию поступило несколько звонков, но заявление было написано только одно. По нашим оценкам, от действий неустановленных лиц пострадало до 20 автомобилей. По данному факту участковым будет проводиться проверка отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Маловероятно, что столь массовый акт вандализма мог остаться полностью незамеченным. Если видеорегистратор в вашем автомобиле записал что-то, что может способствовать поимке правонарушителей – просим присылать материалы на электронную почту редакции портала TagilCity.гu - pressa@tagilcity.ru. Вся информация будет передана в полицию.

Напомним, ранее нераскрытый случай автовандализма произошёл в том же районе в феврале. Тогда полиции не удалось найти двоих мужчин, один из которых разбил заднее стекло автомобиля, несмотря на то, что они попали на запись камеры видеонаблюдения.