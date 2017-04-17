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Автовандалы разбили заднее стекло иномарки в Нижнем Тагиле и попали на видео, но не были найдены (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автовандалы разбили заднее стекло иномарки в Нижнем Тагиле и попали на видео, но не были найдены (ФОТО, ВИДЕО)

17 апреля 2017, 13:20ПроисшествияПавел Щербина
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