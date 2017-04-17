Автовандалы разбили заднее стекло иномарки в Нижнем Тагиле и попали на видео, но не были найдены (ФОТО, ВИДЕО)

Сам инцидент произошёл зимой, но придать его огласке потерпевшая решила после того, как его расследование полиции не дало результатов.

13 февраля в 00:30 мне выбили заднее стекло кулаком в машине за магазином на ул. Космонавтов, 9. Может, кто-нибудь узнает этих людей? В полицию обращалась, толку никакого сообщила журналистам TagilCity.ru потерпевшая – Татьяна.

На первой имеющейся у женщины видеозаписи двое мужчин идут в сторону её автомобиля на Вые.

На второй – один из них разбивает заднее стекло её автомобиля, а затем спешно ретируется с напарником.

Полиция выезжала на место происшествия, но по каким-то причинам расследование результатов не дало.

13 февраля приезжала следственная группа из РОВД №16. Я до их приезда сходила в организацию, организующую видеонаблюдение, они мне сразу видео скинули, я следователю отдала флешку. Просила их сходить взять видео из магазина (в магазине мне не дали его), так как у них свет вообще ночью не выключается, а злоумышленники шли мимо. Из полиции к ним никто так и не сходил. Потом к участковому ходила, приносила документы на машину. И все, дело закрыли рассказала тагильчанка.

По словам тагильчанки, ущерб от действий автовандалов составил 14 000 рублей.

В полиции Нижнего Тагила объяснили отказ в возбуждении уголовного дела спецификой ущерба.

В возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ отказано в виду того, ходовые характеристики автомобиля не пострадали. В рамках проверки участковый опросил жителей района, возможных свидетелей, но никто не смог предоставить никакой информации. Мы очень сожалеем, но, увы, опознать и найти правонарушителей не удалось рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.