Автовандалы разбили заднее стекло иномарки в Нижнем Тагиле и попали на видео, но не были найдены (ФОТО, ВИДЕО)
Неизвестные автовандалы из Нижнего Тагила разбили заднее стекло иномарки на парковке. Несмотря на то, что инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, правонарушители остаются безнаказанными.
Сам инцидент произошёл зимой, но придать его огласке потерпевшая решила после того, как его расследование полиции не дало результатов.
13 февраля в 00:30 мне выбили заднее стекло кулаком в машине за магазином на ул. Космонавтов, 9. Может, кто-нибудь узнает этих людей? В полицию обращалась, толку никакого сообщила журналистам TagilCity.ru потерпевшая – Татьяна.
На первой имеющейся у женщины видеозаписи двое мужчин идут в сторону её автомобиля на Вые.
На второй – один из них разбивает заднее стекло её автомобиля, а затем спешно ретируется с напарником.
Полиция выезжала на место происшествия, но по каким-то причинам расследование результатов не дало.
13 февраля приезжала следственная группа из РОВД №16. Я до их приезда сходила в организацию, организующую видеонаблюдение, они мне сразу видео скинули, я следователю отдала флешку. Просила их сходить взять видео из магазина (в магазине мне не дали его), так как у них свет вообще ночью не выключается, а злоумышленники шли мимо. Из полиции к ним никто так и не сходил. Потом к участковому ходила, приносила документы на машину. И все, дело закрыли рассказала тагильчанка.
По словам тагильчанки, ущерб от действий автовандалов составил 14 000 рублей.
В полиции Нижнего Тагила объяснили отказ в возбуждении уголовного дела спецификой ущерба.
В возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ отказано в виду того, ходовые характеристики автомобиля не пострадали. В рамках проверки участковый опросил жителей района, возможных свидетелей, но никто не смог предоставить никакой информации. Мы очень сожалеем, но, увы, опознать и найти правонарушителей не удалось рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
© Павел Щербина, TagilCity.ru