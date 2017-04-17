Бывший главбух Слободо-Туринской школы приговорена к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество

В Слободо-Туринске состоялся суд в отношении бывшего главбуха местной школы. Она была признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Суд доказал, что женщина с февраля по декабрь 2014 года, воспользовавшись своим служебным положением, внесла в платежные поручения, предназначенные для выплаты зарплаты работникам школы, заведомо ложные сведения. Так, указанная ею сумма была превышена более чем на 1 000 000 рублей.

Эти деньги сначала были выплачены сотрудникам школы, затем главный бухгалтер сообщила о том, что деньги, которые превышали зарплаты работников, необходимо вернуть в кассу. Получившие деньги сотрудники ей поверили, и все средства, полученные сверх заработной платы были возвращены и присвоены обвиняемой.

В процессе прокурорской проверки ее вина была установлена и доказана в суде. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Также ей были предъявлены обязательные требования, которые осужденная должна будет выполнять: являться один раз месяц на отметку в соответствующий государственный орган, не менять место жительства без уведомления, выплатить материальный ущерб, нанесенный общеобразовательному учреждению, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.