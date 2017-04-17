Душевнобольной зарезал своего приятеля в одном из пансионатов Нижнего Тагила из-за денег за мобильный телефон

Находящийся в Нижнем Тагиле на Малой Кушве пансионат «Тагильский» — один из самых больших в Свердловской области. В нём проживает более 400 подопечных, причем порядка 300 из них являются лежачими. Помимо санитарок, помощь по уходу, кормлению и купанию оказывают 60 подопечных с неопасными психическими отклонениями, например, олигофренией.

Эти люди наши помощники. Их здесь не должно быть, но я специально их беру с других психоинтернатов, потому что те переполнены. Мы отбираем самых лучших из них для работы в тяжелом отделении. Оно у нас самое большое, а найти санитарку очень сложно рассказал редакции TagilCity.ru директор пансионата Николай Пушкарев.

Именно один из таких помощников 12 апреля, в период между 12 и 13 часами, нанёс своему знакомому смертельные ранения. Стоит учесть, что до этого один из них провел в пансионате полтора, а второй три года. За это время они успели сдружиться, однако это не смогло предотвратить трагедию:

Работали они оба очень хорошо. Санитарочки были им очень благодарны. Они друзья, нормально себя вели, общались. А в среду один из них в коридоре подошел ко второму и внезапно начал того кромсать. Погибший тоже с психическими отклонениями, оба инвалиды второй группы сообщил Николай Пушкарев.

Известно, что нанёсший удары подопечный пансионата в Нижнем Тагиле является недееспособным. Причиной своего преступления он назвал долг за телефон.

Подозреваемого в убийстве поместили под стражу. С помощью психиатрической экспертизы будет установлена степень его вменяемости. Если медики признают, что мужчина мог отвечать за свои действия, тому грозит до 15 лет тюрьмы.