Двое рыбаков из Екатеринбурга погибли на озере Исетское
17 апреля 2017, 08:20Происшествия
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В Екатеринбурге в ночь на минувшую субботу, 15 апреля, двое рыбаков вышли на озеро Исетское.
Сюжеты: Екатеринбург
Они расположились в палатке и уснули. На утро они обнаружили, что их унесло на льдине. До берега было порядка 150 метров. Мужчины попытались преодолеть расстояние самостоятельно, но провалились под лёд и погибли.
Подоспевшие на помощь представители народной дружины не смогли помочь рыбакам, пишет Московский комсомолец-Екатеринбург.
Уральские спасатели предупреждают о том, что в Свердловской области выход на лёд уже запрещен.
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