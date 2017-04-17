Мужчины избили супружескую пару в баре Екатеринбурга и пустились в бега (ВИДЕО)
17 апреля 2017, 16:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге несколько месяцев не могут найти мужчин, которые избили супружескую пару в одном из баров города. Притом, что известны имена нападавших, есть видео инцидента и множество свидетелей, следствие не сдвинулось с мертвой точки.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной затянувшегося расследования являются сложности с установлением местонахождения злоумышленников. Сейчас с повинной пришел лишь один частник драки, но как пишет портал Ура.ру, это не главное действующее лицо в конфликте. Организатор драки официально находится в бегах, однако, как утверждают свидетели, он скрывается у себя дома.
У обоих супругов диагностирована ЧМТ, у мужчины – трещина в черепе, женщина получила травму ключицы.
На видео с камер наблюдения в баре на 22 минуте виден момент драки:
Видео: Ура.ру
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей