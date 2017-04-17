Мужчины избили супружескую пару в баре Екатеринбурга и пустились в бега (ВИДЕО)

Причиной затянувшегося расследования являются сложности с установлением местонахождения злоумышленников. Сейчас с повинной пришел лишь один частник драки, но как пишет портал Ура.ру, это не главное действующее лицо в конфликте. Организатор драки официально находится в бегах, однако, как утверждают свидетели, он скрывается у себя дома.