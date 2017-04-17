Пенсионерка из Екатеринбурга получила серьезные травмы в результате падения в автобусе

Пожилая екатеринбурженка потеряла равновесие, когда находилась в салоне автобуса. В это время водитель резко затормозил, и пенсионерка не смогла устоять на ногах. В это время в автобусе находились 20 пассажиров, ставшие свидетелями инцидента.