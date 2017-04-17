Пенсионерка из Екатеринбурга получила серьезные травмы в результате падения в автобусе
17 апреля 2017, 12:55Происшествия
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65-летняя пассажирка получила серьезные травмы в автобусе в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожилая екатеринбурженка потеряла равновесие, когда находилась в салоне автобуса. В это время водитель резко затормозил, и пенсионерка не смогла устоять на ногах. В это время в автобусе находились 20 пассажиров, ставшие свидетелями инцидента.
В результате женщина получила серьезные травмы - сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом седьмого ребра. Скорая помощь доставила женщину в больницу, об этом сообщает JustMedia.
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