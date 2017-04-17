Подростки в Екатеринбурге связали 10-летнего мальчика скотчем и ранили ножом прохожего

Около 17 часов 15 апреля в полицию Екатеринбурга поступил вызов. Звонивший объяснил, что возле торгового центра лежит мужчина, у которого из руки бежит кровь. Как выяснилось позднее, мужчина был ранен ножом в драке.

Группа подростков из 5-6 человек связала 10-летнего мальчика скотчем. Неизвестно, что они хотели с ним сделать дальше. Проходивший мужчина, увидев это, подошел к школьникам и попросил развязать ребенка.

Подростки отказались выполнить просьбу прохожего. Из словесной перепалки конфликт перешел в драку. Мальчики от 10 до 17 лет приняли участие в нападении на мужчину. В процессе драки он был ранен ножом в руку и ногу и упал на землю.

После этого они схватили связанного мальчика и вместе с ним скрылись с места ЧП. В полиции пока не информируют о деталях дела, сообщает Е1.RU.