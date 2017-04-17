Пропавшая в Верхней Пышме Ирина Вахрушева найдена мертвой (ФОТО)

Как пишет Е1, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Выяснилось, что преступление произошло в самом центре города. Рядом – жилые дома и детский сад. Девушку убили в 8 часов вечера.

В интересах следствия, имя подозреваемого пока не разглашается. Предварительно установлено, что злоумышленник затащил Ирину в подвал дома, убил ее, а затем вывез тело в лесопарковую зону на машине.