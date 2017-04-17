Пропавшая в Верхней Пышме Ирина Вахрушева найдена мертвой (ФОТО)
17 апреля 2017, 18:15Происшествия
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В Верхней Пышме нашли тело ранее пропавшей Ирины Вахрушевой. Задержан подозреваемый, сейчас проходит следственный эксперимент.
Как пишет Е1, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Выяснилось, что преступление произошло в самом центре города. Рядом – жилые дома и детский сад. Девушку убили в 8 часов вечера.
В интересах следствия, имя подозреваемого пока не разглашается. Предварительно установлено, что злоумышленник затащил Ирину в подвал дома, убил ее, а затем вывез тело в лесопарковую зону на машине.
У Ирины остался маленький ребенок.
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Фото: Е1
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