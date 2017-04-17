Труп мужчины нашли в подвале частного дома в Карпинске: возбуждено уголовное дело
17 апреля 2017, 13:15Происшествия
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В Карпинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в подвале частного дома трупа пожилого местного жителя.
Как сообщает «Вечерний Карпинск», на теле погибшего имеются следы побоев. Местные жители не знают, кому мог помешать пенсионер. Погибший характеризуется как добродушный и не конфликтный человек, но злоупотребляющий алкоголем. Возможно, именно спиртное привело к трагедии.
Тело передано для проведения экспертизы с целью установления причины смерти. Идет опрос свидетелей. После проведения следственных мероприятий будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
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