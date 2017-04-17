Труп мужчины нашли в подвале частного дома в Карпинске: возбуждено уголовное дело

Как сообщает «Вечерний Карпинск», на теле погибшего имеются следы побоев. Местные жители не знают, кому мог помешать пенсионер. Погибший характеризуется как добродушный и не конфликтный человек, но злоупотребляющий алкоголем. Возможно, именно спиртное привело к трагедии.