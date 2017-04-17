Убивший знакомого душевнобольной с февраля пытался получить от потерпевшего деньги за проданный телефон в пансионате в Нижнем Тагиле

Как признался сам подозреваемый, убийство он совершил из-за возникшей к знакомому неприязни. Она сформировалась из-за того, что подозреваемый ещё в феврале продал потерпевшему в рассрочку сотовый телефон, и с тех пор ходил и выпрашивал свои деньги, но в ответ получал только обещания о скором расчёте. От этого у подозреваемого копились злоба и негатив.

Утром 12 апреля, когда он в очередной раз попросил возврат долга, а потерпевший в очередной раз сказал, что отдаст, но не сейчас, задержанный решил, что из мести убьёт знакомого. Он достал нож, дождался пока весь персонал уйдёт на обед, и нанёс потерпевшему несколько ударов ножом по телу, от которых тот скончался на месте происшествия рассказал старший следователь Евгений Варехин.

Эти факты изложил сам подозреваемый. Сейчас эта версия проверяется следователями. На время следствия подозреваемый был помещен под стражу на два месяца. При необходимости этот срок может быть продлён.