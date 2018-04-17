Автобус с пассажирами горел на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Пассажирский автобус загорелся по дороге на кладбище «Центральное» на улице Фрунзе. Ранним утром люди ехали в сторону поселка Горноуральский.

Мы проехали бывший кинотеатр «Урал», автобус начал гореть. Я был пассажиром. Там пробка из-за того, что люди спешат попасть в родительский день на кладбище, да еще и автобус поделился пассажир горевшего автобуса.

По словам очевидцев, возгорание началось в салоне транспортного средства. Никто из пассажиров не пострадал, люди были своевременно эвакуированы.

Пострадавших нет, все оперативно покинули автобус. Дым валил из салона еще долго рассказал очевидец.

Причина возгорания пока не известна. По словам очевидцев, транспортное средство могло иметь неисправности.