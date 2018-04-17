Доследственная проверка по факту смерти журналиста началась в Екатеринбурге
17 апреля, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала следователи организовали доследственную проверку по факту смерти Максима Бородина, журналиста одного из екатеринбургских изданий.
В следственном комитете Кировского района города возбудили проверку после сообщения о смерти журналиста издания «Новый день» в реанимации.
Несколькими днями ранее молодой человек с тяжелыми травмами был доставлен к медикам. Соседи нашли мужчину лежащим на земле.
В настоящее время сыщики работают с возможными очевидцами трагедии, а также с близкими погибшего.
Выясняется точная причина смерти. Не исключается несчастный случай, рассказали в ведомстве.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей