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Доследственная проверка по факту смерти журналиста началась в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доследственная проверка по факту смерти журналиста началась в Екатеринбурге

17 апреля, 09:00Происшествия
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