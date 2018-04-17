ДТП с участием 4 машин и 4 пострадавшими произошло под Нижним Тагилом (ФОТО)

По предварительным данным, автомобилистка на «Киа Рио», двигаясь в сторону Шиловки, потеряла контроль над автомобилем и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с «Рено Сандеро», ехавшим во встречном направлении. Машина от удара улетела в кювет. В этот момент «Киа» столкнулась с «Фордом Экспорт», который также двигался во встречном направлении, а затем с попутной машиной – «Рено Сандеро».