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Игрушки с мемориала погибшим в «Зимней вишне» в Краснотурьинске выкинули на мусорку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Игрушки с мемориала погибшим в «Зимней вишне» в Краснотурьинске выкинули на мусорку

17 апреля, 22:25Происшествия
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