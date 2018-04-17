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Обвиняемый в убийстве Ирины Вахрушевой может быть причастен еще к нескольким смертям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обвиняемый в убийстве Ирины Вахрушевой может быть причастен еще к нескольким смертям

17 апреля, 07:30Происшествия
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