Тягач столкнулся с поездом на железнодорожной станции Сысерть (ФОТО)
17 апреля, 13:05Происшествия
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Грузовой состав и тягач Volvo столкнулись 17 апреля на железнодорожной станции Сысерть.
Столкновение произошло на переезде, у грузовика смята левая сторона кабины и прицеп. Один из вагонов поезда тоже был поврежден.
По словам машиниста, он не заметил грузовик, так как было темно. Очевидцы пояснили, что водитель грузовика не остановился перед знаком у переезда. Пострадавших нет, сообщает Е.1.
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Фото: Е.1.
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