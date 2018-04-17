Тягач столкнулся с поездом на железнодорожной станции Сысерть (ФОТО)

Столкновение произошло на переезде, у грузовика смята левая сторона кабины и прицеп. Один из вагонов поезда тоже был поврежден.

По словам машиниста, он не заметил грузовик, так как было темно. Очевидцы пояснили, что водитель грузовика не остановился перед знаком у переезда. Пострадавших нет, сообщает Е.1.

16 апреля два автомобиля столкнулись на перекрестке на Старателе в Нижнем Тагиле.

Фото: Е.1.