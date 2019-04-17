На тракториста из Серова с поддельными документами завели уголовное дело
25-летний тракторист из Серова может получить до полугода ареста из-за поддельных документов на право управления самоходными транспортными средствами. Дело находится на контроле прокурора Серова.
По информации надзорного ведомства, молодой человек в феврале 2019 года устроился в «Серовавтодор» на должность тракториста. Работодателю он предъявил удостоверение, заверенное печатью Гостехнадзора Москвы.
Городская прокуратура Серова в ходе проверки в сфере безопасности дорожного движения выяснила, что документ у молодого человека был поддельным - бланк с указанными реквизитами водительского удостоверения не значится в Гостехнадзоре, а печать на документе не соответствует той, которую используют в отделе по приёму экзаменов и выдачи удостоверений.
Материалы проверки передали в полицию, где в отношении тракториста возбудили уголовное дело за «использование заведомо подложного документа». Максимальный срок по этой статье предусматривает полгода ареста.