На тракториста из Серова с поддельными документами завели уголовное дело

По информации надзорного ведомства, молодой человек в феврале 2019 года устроился в «Серовавтодор» на должность тракториста. Работодателю он предъявил удостоверение, заверенное печатью Гостехнадзора Москвы.

Городская прокуратура Серова в ходе проверки в сфере безопасности дорожного движения выяснила, что документ у молодого человека был поддельным - бланк с указанными реквизитами водительского удостоверения не значится в Гостехнадзоре, а печать на документе не соответствует той, которую используют в отделе по приёму экзаменов и выдачи удостоверений.