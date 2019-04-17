Обыск прошел в свердловском Фонде капремонта

Обыск в Фонде содействия капремонту прошел 17 апреля. Пресс-секретарь фонда Евгения Гирш пояснила, что у правоохранителей возникли вопросы к двум сотрудникам организации.

Источник издания рассказал, что для допроса были задержаны начальник сметного отдела и его подчиненный. Они подозреваются в вымогательстве денег у подрядчиков. После допроса сотрудников Фонда отпустили.