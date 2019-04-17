Обыск прошел в свердловском Фонде капремонта

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В свердловском Фонде капремонта прошел обыск. Силовики задержали нескольких сотрудников, сообщает Ура.ру.
Обыск в Фонде содействия капремонту прошел 17 апреля. Пресс-секретарь фонда Евгения Гирш пояснила, что у правоохранителей возникли вопросы к двум сотрудникам организации.
Источник издания рассказал, что для допроса были задержаны начальник сметного отдела и его подчиненный. Они подозреваются в вымогательстве денег у подрядчиков. После допроса сотрудников Фонда отпустили.
В полиции ситуацию с обыском пока не комментируют.
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