Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в реанимацию уфимской больницы

Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков должен был выступить 16 апреля в Уфе с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках «Прямой речи». Однако за несколько часов до начала мероприятие было отменено.

Сообщается что, у писателя резко ухудшилось самочувствие, и он был госпитализирован в 22-ю горбольницу. Врачи продолжают обследовать писателя.

По информации Медиакорсети, позже Быков впал в кому. Однако эту информацию опровергает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, состояние писателя «тяжелое, но стабильное» и он находится в реанимационной палате.

Паблик Mash пишет, что первичный диагноз Быкова – энцефалопатия неясного генеза. Ему стало плохо еще на подлете к Уфе. Сигнал о помощи поступил с борта самолета в 12:33. Через полчаса самолет приземлился, в аэропорту писателя уже ждали медики. В 13:13 Быкова начали обследовать в здравпункте. После этого его сразу отправили в больницу.