Спасатели оказывают помощь оказавшемуся в зоне паводка населению Ирбита

За сутки на лодках сотрудников МЧС были перевезены 12 местных жителей, 4 из которых – дети.

Специалисты сообщают, что подтоплены 17 жилых домов, в которых проживают 40 человек, в том числе 7 детей. В домах нет воды. Жители пострадавших домов отказались от эвакуации.

Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации проводят подворовые обходы, информируют население о действиях при чрезвычайной ситуации, а также о правилах противопожарной безопасности.