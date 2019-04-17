Спасатели оказывают помощь оказавшемуся в зоне паводка населению Ирбита
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Свердловской области
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Спасательные службы оказывают адресную помощь населению Ирбита, которое оказалось в зоне паводка из-за подъема уровня воды в реке Нице, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
За сутки на лодках сотрудников МЧС были перевезены 12 местных жителей, 4 из которых – дети.
Специалисты сообщают, что подтоплены 17 жилых домов, в которых проживают 40 человек, в том числе 7 детей. В домах нет воды. Жители пострадавших домов отказались от эвакуации.
Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации проводят подворовые обходы, информируют население о действиях при чрезвычайной ситуации, а также о правилах противопожарной безопасности.
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В настоящий момент в Ирбит направлены 69 человек и 23 единицы техники для обеспечения безопасности прохождения паводковых вод и оказания помощи населению. За сутки уровень воды в Нице поднялся на 9 см.
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