В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: Е1
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В ночь на 17 апреля в Екатеринбурге на Широкой речке возник пожар в строящемся доме. Погибли четыре человека, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам хозяина дома, в подвале находились четыре строителя, которых он пустил пожить накануне. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, загорелась входная группа в подвальное помещения, из-за этого мужчины не смогли выбраться и задохнулись. Погибшим было 25-35 лет.
Семья, которая проживала на первом этаже, спаслась.
Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из подвала газовый баллон. Взорваться он не успел.
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Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Также на месте трагедии работают сотрудники следственного отдела по Верх-Исетсткому району Екатеринбурга. Кроме того, расследованием деталей пожара занимаются следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СКР.
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