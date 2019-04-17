В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме

По словам хозяина дома, в подвале находились четыре строителя, которых он пустил пожить накануне. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, загорелась входная группа в подвальное помещения, из-за этого мужчины не смогли выбраться и задохнулись. Погибшим было 25-35 лет.