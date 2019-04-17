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В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: Е1
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