В Екатеринбурге ФСБ изъяла у подпольного мастера 37 единиц оружия
Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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Житель Екатеринбурга организовал дома нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, мужчина пытался сбыть крупную партию – в этот момент его задержали.
Сюжеты: Екатеринбург
Дома у екатеринбуржца нашли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пять пистолетов Макарова и столько же револьверов «Наган», четыре пистолета-пулемёта «Кедр», по три пистолета-пулемёта «Мадсен» и пистолета «ТТ», два пистолета-пулемёта «ППШ», а также пулемёт «РПД», карабин «СКС», пистолет-пулемёт «ППС» и пистолет-пулемёт неустановленной марки производства Словакии.
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По данным силовиков, мужчина приобретал комплектующие, собирал дома оружие и доводил его до боевого состояния.
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