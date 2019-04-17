В Екатеринбурге ФСБ изъяла у подпольного мастера 37 единиц оружия

Дома у екатеринбуржца нашли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пять пистолетов Макарова и столько же револьверов «Наган», четыре пистолета-пулемёта «Кедр», по три пистолета-пулемёта «Мадсен» и пистолета «ТТ», два пистолета-пулемёта «ППШ», а также пулемёт «РПД», карабин «СКС», пистолет-пулемёт «ППС» и пистолет-пулемёт неустановленной марки производства Словакии.