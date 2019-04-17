В Свердловской области группа подростков жестоко избила инвалида

22-летний житель Полевского возвращался домой после прогулки. В районе улиц Коммунистической и Декабристов к нему подошли четыре подростка и попросили закурить. После того, как парень сказал, что не курит, его схватили и вывернули карманы.

По словам отца, молодой человек смог вырваться и побежал, но его догнали и начали избивать.

Отморозки выбили ему три передних верхних зуба, разорвали губу, сломали и порвали нос, не говоря уже о множественных ссадинах и гематомах. И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают, рассказал отец пострадавшего.

Пострадавший смог самостоятельно добраться домой, откуда отец повез его в в больницу.

Глава пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердил факт избиения молодого человека в Полевском.

Сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку. Анализируют деятельность лиц, состоящих на учетах, из проживающих в том микрорайоне, о котором идет речь. Отрабатывают на причастность к нападению и избиению молодого человека лица, склонные к совершению такого рода противоправных деяний, рассказал Валерий Горелых.

Расследование данного преступления находится на личном контроле у начальника ОМВД России по городу Полевскому Сергея Тананыхина.

Отец инвалида сообщил, что в течение полутора недель в данном районе было совершено семь нападений. Двое пострадавших, находятся в тяжелом состоянии.