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В Свердловской области группа подростков жестоко избила инвалида
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области группа подростков жестоко избила инвалида

Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: 1MediaInvest
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