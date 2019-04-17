Житель Ивделя отправится в колонию на 8 месяцев за повторную пьяную езду

12 августа прошлого года Макошин сел за руль своего УАЗа будучи сильно пьяным – выдыхаемый им алкоголь составил 1,452 мг на литр. Его задержали сотрудники ГИБДД Ивделя на подъезде к городу. При этом в 2016 и 2017 годах мужчину осуждали за подобное, но свободы не лишали.

Однако должных выводов он для себя не сделал, на путь исправления не встал, говорят в областной прокуратуре.