Житель Ивделя отправится в колонию на 8 месяцев за повторную пьяную езду
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Ивделя Илья Макошин получил реальный срок за повторную езду за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
12 августа прошлого года Макошин сел за руль своего УАЗа будучи сильно пьяным – выдыхаемый им алкоголь составил 1,452 мг на литр. Его задержали сотрудники ГИБДД Ивделя на подъезде к городу. При этом в 2016 и 2017 годах мужчину осуждали за подобное, но свободы не лишали.
Однако должных выводов он для себя не сделал, на путь исправления не встал, говорят в областной прокуратуре.
Мужчина отправится в колонию на 8 месяцев, а также лишится права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
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