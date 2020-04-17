В Екатеринбурге бывшую начальницу Межрайонной ИФНС обвиняют в получении взятки

Сумма полученных средств составляет 600 тысяч рублей. Средства были переданы директором трех юридических лиц. В обмен начальница не должна была включать предприятия в план выездных налоговых проверок, а также предоставить информацию, касающуюся нахождения организаций на учете в налоговом органе.

На женщину было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в крупном размере). Оно уже направлено в суд на рассмотрение по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.