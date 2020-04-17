В Нижнем Тагиле в результате поджога повреждены пять автомобилей
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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Ночью 17 апреля в Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевская в результате пожара пострадали пять автомобилей, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади шесть квадратных метров повреждены бампер и крыло машины марки «Киа Сид». Пострадали припаркованные рядом «Лада Приора», «Джип Гранд Чероки», «Шкода Рапид», «Рено Логан».
Владелец автомобиля «Киа» услышал, что сработала сигнализация, и вызвал МЧС. На место выезжали шестеро пожарных на двух единицах спецтехники. Возгорание ликвидировано за две минуты.
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Установлены владельцы четырех автомобилей. По факту пожара проводится проверка. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.
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