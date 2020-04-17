В Нижнем Тагиле в результате поджога повреждены пять автомобилей

На площади шесть квадратных метров повреждены бампер и крыло машины марки «Киа Сид». Пострадали припаркованные рядом «Лада Приора», «Джип Гранд Чероки», «Шкода Рапид», «Рено Логан».

Владелец автомобиля «Киа» услышал, что сработала сигнализация, и вызвал МЧС. На место выезжали шестеро пожарных на двух единицах спецтехники. Возгорание ликвидировано за две минуты.