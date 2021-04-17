Был в воде 15 минут: провалившегося под лед рыбака спасли свердловские инспекторы ДПС

Был в воде 15 минут: провалившегося под лед рыбака спасли свердловские инспекторы ДПС
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Рыбака, который провалился под лед на реке Турья, спасли инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский», сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Старший лейтенант полиции Сергей Вощенков и старший сержант полиции Кирилл Моисеенко при патрулировании заметили на льду двух мужчин. Один из них провалился в воду, а второй пытался его вытащить.

Полицейские поспешили на помощь. Также доставать рыбака помог очевидец, у которого в машине был буксировочный трос. Совместными усилиями утопающего удалось спасти, он находился в воде более 15 минут. Мужчина согрелся в патрульном автомобиле, помощь медиков ему не понадобилась.

58-летний пострадавший рассказал, что он решил подойти к другому рыбаку на середине реки, но под ногами треснул, и он провалился в полынью. Потерпевший поблагодарил своих спасителей, а инспекторы ДПС предостерегли рыбаков от выхода на весенний тонкий лед.

Напомним, 10 рыбаков провалились под лед на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Их спасали 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

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