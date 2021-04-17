Был в воде 15 минут: провалившегося под лед рыбака спасли свердловские инспекторы ДПС

Старший лейтенант полиции Сергей Вощенков и старший сержант полиции Кирилл Моисеенко при патрулировании заметили на льду двух мужчин. Один из них провалился в воду, а второй пытался его вытащить.
Полицейские поспешили на помощь. Также доставать рыбака помог очевидец, у которого в машине был буксировочный трос. Совместными усилиями утопающего удалось спасти, он находился в воде более 15 минут. Мужчина согрелся в патрульном автомобиле, помощь медиков ему не понадобилась.
58-летний пострадавший рассказал, что он решил подойти к другому рыбаку на середине реки, но под ногами треснул, и он провалился в полынью. Потерпевший поблагодарил своих спасителей, а инспекторы ДПС предостерегли рыбаков от выхода на весенний тонкий лед.
Напомним, 10 рыбаков провалились под лед на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Их спасали 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники.