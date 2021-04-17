Был в воде 15 минут: провалившегося под лед рыбака спасли свердловские инспекторы ДПС

58-летний пострадавший рассказал, что он решил подойти к другому рыбаку на середине реки, но под ногами треснул, и он провалился в полынью. Потерпевший поблагодарил своих спасителей, а инспекторы ДПС предостерегли рыбаков от выхода на весенний тонкий лед.