Грабители взорвали банкомат Сбербанка в свердловском поселке Билимбай

Грабители взорвали банкомат Сбербанка в свердловском поселке Билимбай
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В поселке Билимбай неизвестные грабители взорвали банкомат Сбербанка и выкрали оттуда крупную сумму денег.

Инцидент случился 15 апреля в супермаркете «Кировский». На данный момент сыщики уголовного розыска проверяют на причастность к преступлению ранее судимых местных жителей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража), сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, грабители забрали из банкомата крупную сумму денег и уехали на легковом автомобиле. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка факт кражи подтвердили. Там отметили, что обошлось без пострадавших. На данный момент сумма причиненного ущерба устанавливается.

Напомним, 14 апреля стало известно, что в Верхней Пышме уралец предстанет перед судом за ограбление инкассаторов с использованием клея. В августе 2020 года мужчина похитил шесть миллионов рублей.

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