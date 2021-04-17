Грабители взорвали банкомат Сбербанка в свердловском поселке Билимбай

По его словам, грабители забрали из банкомата крупную сумму денег и уехали на легковом автомобиле. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка факт кражи подтвердили. Там отметили, что обошлось без пострадавших. На данный момент сумма причиненного ущерба устанавливается.