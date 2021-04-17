«Липовый» сотрудник МЧС обманом продал спортшколе медицинские приборы в Екатеринбурге

Там пояснили, что сначала мужчина рассказывал о травматизме, а потом начал рекламировать медприборы от боли в суставах. По словам работников, при презентации присутствовал медик, но он не заподозрил обмана. Только потом в спортшколе поняли, что их обманули и попытались выяснить, на какой машине приехал мужчина, однако обманщик припарковался подальше от здания.