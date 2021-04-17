«Липовый» сотрудник МЧС обманом продал спортшколе медицинские приборы в Екатеринбурге

«Липовый» сотрудник МЧС обманом продал спортшколе медицинские приборы в Екатеринбурге
Сегодня, 11:38ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Медприборы по завышенной цене продал спортшколе в Екатеринбурге мужчина, который представился сотрудником МЧС.

Четыре физиотерапевтических аппарата купили работники спортшколы тхэквондо по 12,5 тысячи рублей за каждый. В интернете они стоят не более 10 тысяч рублей. Сначала продавец, который представился сотрудником МЧС, предлагал товар по 24 тысячи рублей за каждый.

Он представился специалистом учебного центра МЧС и сказал, что должен провести у нас обучение сотрудников. Сказал, что темой будет оказание медицинской помощи, рассказали Е1 в спортшколе.

Там пояснили, что сначала мужчина рассказывал о травматизме, а потом начал рекламировать медприборы от боли в суставах. По словам работников, при презентации присутствовал медик, но он не заподозрил обмана. Только потом в спортшколе поняли, что их обманули и попытались выяснить, на какой машине приехал мужчина, однако обманщик припарковался подальше от здания.

В МЧС по Свердловской области подтвердили, что мужчина не имеет отношения к ведомству. Там пояснили, что помимо служебного удостоверения, сотрудники МЧС имеют пакет документов и нагрудный значок. Кроме того, продавать медицинские изделия вне торговых точек в России запрещено.

Напомним, пенсионеры из Екатеринбурга обвиняют компанию, предлагающую массаж, в мошенничестве. Изначально их приглашают на бесплатные процедуры, а затем обманом оформляют кредит на пожилых людей.

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