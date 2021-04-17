Не дал посмотреть свой самокат: 13-летнего мальчика избили на Вагонке в Нижнем Тагиле

13-летнего жителя Нижнего Тагила избили на Вагонке. Мальчик рассказал, что на него напал другой подросток, после чего пострадавшего забрали врачи скорой медицинской помощи. Побои также были зафиксированы. Теперь семья ребенка планирует писать заявление в полицию.

Юного Данила избил 14-летний подросток. По словам школьника, его три раза ударили по лицу за то, что он отказал другому школьнику посмотреть свой самокат. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала мама пострадавшего Регина. Инцидент произошел 17 апреля, около 14.30, на проспекте Вагоностроителей, неподалеку от КРЦ «Россия». По словам женщины, к ее сыну подошел другой подросток, которого мальчик ранее заметил в местном магазине «Лавина», и попросил его посмотреть самокат. Данил ответил отказом. Тогда 14-летний тагильчанин начал угрожать Данилу и три раза ударил его по лицу. Вместе с Данилом был его одноклассник, который оттолкнул обидчика. Конфликт заметила женщина с ребенком, проходившая неподалеку. Она вызвала скорую медицинскую помощь и дождалась, пока пострадавшего мальчика заберут врачи. В травматологическом отделении на улице Кузнецкого, 57 врачи зафиксировали побои и сделали ренген. В результате ссоры мальчик получил удары в лицо, от которых у него проступили синяки. На фото можно увидеть, что у ребенка опухли щека, глаз и бровь. Мальчик потом подошел к Данилу — извинился. Он понял, что поступил неправильно. Ему там неизвестно, что послышалось,отметила тагильчанка. Регина рассказала редакции, что семья планирует писать заявление в полицию, поскольку, по ее мнению, подростка необходимо поставить на учет. Также женщина намерена связаться с хозяйкой магазина «Лавина» на Вагонке и попросить ее предоставить записи с камеры видеонаблюдения. Фото: Регина Шакирова

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