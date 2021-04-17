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Полиция ищет насильника покончившей с собой 12-летней школьницы из Лесного

Полицейские разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку из Лесного. 15 апреля школьница покончила с собой.

Тело девочки было найдено в заброшенном карьере в двух километрах от Лесного. Следственный комитет возбудил уголовное дело по.2 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Однако осмотр тела в морге показал, что школьница была изнасилована незадолго до смерти, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас сыщики опрашивают свидетелей. В силовых структурах от комментариев отказываются.

Напомним, пред смертью погибшая записала и отравила своей маме прощальное видео. Девочку начали искать после того, как она не пришла в школу.

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