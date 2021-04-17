Полиция ищет насильника покончившей с собой 12-летней школьницы из Лесного

Тело девочки было найдено в заброшенном карьере в двух километрах от Лесного. Следственный комитет возбудил уголовное дело по.2 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Однако осмотр тела в морге показал, что школьница была изнасилована незадолго до смерти, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.