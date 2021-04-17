Штукатурка рухнула на припаркованный «Мерседес» с дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Куски штукатурки отпали с балкона на припаркованный «Мерседес» на улице Дзержинского, 30 в Нижнем Тагиле 17 апреля. Дом был капитально отремонтирован пять лет назад.

Куски штукатурки повредили бампер и номерной знак припаркованного автомобиля местной жительницы Юлии. По ее словам, жильцы опасаются, что подобное может повторится. Утром пришли соседи, сказали, что на машину упали толстые куски штукатурки с балкона. Дом был капитально отремонтирован пять лет назад, однако на соседних балконах такие же повреждения, ситуация может повториться, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка. Фото: TagilCity.ru Она отметила, что сотрудники полиции приезжали на место происшествия и зафиксировали факт повреждений автомобиля. Видео: TagilCity.ru

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