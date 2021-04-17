Штукатурка рухнула на припаркованный «Мерседес» с дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Штукатурка рухнула на припаркованный «Мерседес» с дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Куски штукатурки отпали с балкона на припаркованный «Мерседес» на улице Дзержинского, 30 в Нижнем Тагиле 17 апреля. Дом был капитально отремонтирован пять лет назад.

Куски штукатурки повредили бампер и номерной знак припаркованного автомобиля местной жительницы Юлии. По ее словам, жильцы опасаются, что подобное может повторится.

Утром пришли соседи, сказали, что на машину упали толстые куски штукатурки с балкона. Дом был капитально отремонтирован пять лет назад, однако на соседних балконах такие же повреждения, ситуация может повториться, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Фото:TagilCity.ru

Она отметила, что сотрудники полиции приезжали на место происшествия и зафиксировали факт повреждений автомобиля.

Видео:TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
повреждениякапремонтДзержинскогомашинаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы