Штукатурка рухнула на припаркованный «Мерседес» с дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Куски штукатурки повредили бампер и номерной знак припаркованного автомобиля местной жительницы Юлии. По ее словам, жильцы опасаются, что подобное может повторится.
Утром пришли соседи, сказали, что на машину упали толстые куски штукатурки с балкона. Дом был капитально отремонтирован пять лет назад, однако на соседних балконах такие же повреждения, ситуация может повториться, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.
Она отметила, что сотрудники полиции приезжали на место происшествия и зафиксировали факт повреждений автомобиля.