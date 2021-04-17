В пожаре после ДТП на трассе ХМАО погиб водитель грузовика из Екатеринбурга

В пожаре после ДТП на трассе ХМАО погиб водитель грузовика из Екатеринбурга
Сегодня, 17:32ПроисшествияФото: отдел МВД России по Советскому району
В ДТП, которое произошла на трассе в Ханты-Мансийском Автономном округе, погиб житель Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.

Инцидент произошел ночью 16 апреля. На трассе между Советским и Зеленоборском столкнулись Hyundai Tucson и грузовик Hino Dutro, которым управлял 37-летний житель Свердловской области.

После столкновения произошел пожар, в котором погибли четыре человека.

Предварительная информация гласит, что за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. Также среди пассажиров была ее 67-летняя мать и 32-летний брат. Предполагается, что причиной ДТП стало то, что грузовик выехал на встречную полосу.

Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, 16 апреля в Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш произошло ДТП с троллейбусом и такси. В результате травмы получили водитель и пассажир троллейбуса, а также водитель машины.

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