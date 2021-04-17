В пожаре после ДТП на трассе ХМАО погиб водитель грузовика из Екатеринбурга

Инцидент произошел ночью 16 апреля. На трассе между Советским и Зеленоборском столкнулись Hyundai Tucson и грузовик Hino Dutro, которым управлял 37-летний житель Свердловской области.
После столкновения произошел пожар, в котором погибли четыре человека.
Предварительная информация гласит, что за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. Также среди пассажиров была ее 67-летняя мать и 32-летний брат. Предполагается, что причиной ДТП стало то, что грузовик выехал на встречную полосу.
Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 16 апреля в Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш произошло ДТП с троллейбусом и такси. В результате травмы получили водитель и пассажир троллейбуса, а также водитель машины.