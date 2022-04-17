25-летний сапер из Туринска Никита Хворов погиб во время спецоперации на Украине

Никита всегда говорил, что сделал правильный профессиональный выбор, и советовал ребятам относиться серьезно к выбору своего будущего пути: есть такая профессия — Родину защищать! Мы всегда будем помнить этого замечательного парня со смущенной улыбкой на губах, говорят представителя райадминистрации.