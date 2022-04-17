25-летний сапер из Туринска Никита Хворов погиб во время спецоперации на Украине

Профессиональный сапер Никита Хворов из Слободо-Туринского района 13 апреля погиб во время спецоперации на Украине. 25-летний свердловчанин окончил вуз и успел получить медаль. В январе прошлого года Никите было присвоено звание старшего лейтенанта, сообщает администрация района.
Никита Хворов родился и вырос в селе Туринская Слобода, в 2014 году окончил Слободо-Туринскую школу № 2 и поступил в высшее военно-инженерное командное училище Тюмени. По окончании вуза свердловчанин получил специальность «инженер-сапер» и получил распределение на несение службы в Ростов Великий.
В администрации районо говорят, что любимой фразой Никиты были слова из старого советского фильма.
Никита всегда говорил, что сделал правильный профессиональный выбор, и советовал ребятам относиться серьезно к выбору своего будущего пути: есть такая профессия — Родину защищать! Мы всегда будем помнить этого замечательного парня со смущенной улыбкой на губах, говорят представителя райадминистрации.
Зампредседателя ЗакСО Виктор Шептий выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего 25-летнего сапера. Чиновник назвал гибель Никиты героической, а самого старшего лейтенанта — героем.
Не прятался за спины товарищей, служил честно. Память о герое сохраним в наших сердцах. Навечно,сказал Виктор Шептий.
Редакция TagilCity.ru приносит искренние соболезнования родным и близким Никиты Хворова.