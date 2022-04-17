Екатеринбуржец решил заняться кейтерингом и ударился об лёд на озере Тургояк

Екатеринбуржец решил заняться кейтерингом и ударился об лёд на озере Тургояк
Екатеринбуржец решил заняться кейтерингом и ударился об лёд на озере Тургояк
Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: 1МI
67-летний житель Екатеринбурга, занимавшийся кайтсёрфингом на озере Тургояк, упал на лёд. Мужчина был эвакуирован сотрудниками Миасского отряда поисково-спасательной службы.

Пострадавший не смог справиться с куполом по причине сильного ветра. Из-за падения на лёд он оказался сильно травмирован, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам свидетелей происшествия, лицо екатеринбуржца было в крови. Присутствовавшие рядом приятели побоялись отнести его на берег, так как если у него есть переломы, можно сделать хуже.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, потом его увезла бригада скорой помощи. Новой информации о состоянии мужчины пока не поступало.

Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина во время прогулки с собакой провалилась под лёд, когда решила пройти по Городскому пруду от «Динамо» к Драматическому театру. Собака вылезла самостоятельно, а женщину вытаскивали несколько человек. Немного согревшись, екатеринбурженка отправилась домой.

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